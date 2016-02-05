中国企业：华润医药计划前往香港IPO，至少集资10亿美元--IFR

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
路透香港2月5日 - 汤森路透旗下IFR周五引述知情人士报导，中国国企华润集团 旗下华润医药集团计划在香港进行首次公开发行(IPO)，至少集资10亿美元。
IFR称，华润医药已向争取参与IPO的银行发出提案邀请书(RFP)，银行回覆期限为2月16日。
华润医药并未立即回覆路透针对上市计划的置评请求。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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