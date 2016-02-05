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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 16:26 BJT

中国企业：华润医药计划前往香港IPO，至少集资10亿美元--IFR

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下IFR周五引述知情人士报导，中国国企华润集团 旗下华润医药集团计划在香港进行首次公开发行(IPO)，至少集资10亿美元。

IFR称，华润医药已向争取参与IPO的银行发出提案邀请书(RFP)，银行回覆期限为2月16日。

华润医药并未立即回覆路透针对上市计划的置评请求。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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