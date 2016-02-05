美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，美联储应当对升息保持“耐心”。当前 包括柯普朗在内，已有越来越多的美联储官员暗示利率可能会在更长时间内保持低位。“当前需要耐心和分析 ，对数据加以切实评估，因为经济有所放缓，”柯普朗在达拉斯向记者表示，“金融环境确已收紧，我们也直 到美国以外的经济体增长趋弱，作为一名决策人士我必须考虑到这一点。” 克利夫兰联储总裁梅斯特表示，对于美国利率上升感到满意，除了提升通胀时间略微延长以外，并不认为 需要调整自己对经济的预期。在被问及3月加息可能性时，梅斯特表示，美联储不希望让市场震惊。目前市场 对这种行动持怀疑看法。但她补充称，政策不应反映市场预期，因为后者时常会发生变化。 英国央行调降经济增长预期，且近几个月唯一一位支持升息的委员放弃了升息立场，表明尽管央行总裁称 下一步行动仍可能是升息，但利率将在较长时间内维持不变。英国央行总裁卡尼警告称，因新兴市场经济处于 困境，在风险不断上升的情况下，全球经济最多也只能温和成长，这拖累了英国经济，尽管英国国内经济仍具 韧性。这一讲话同全球央行对经济的悲观评论相呼应。 英国央行副总裁布罗德班特表示，近期油价下跌，料将使今年英国通胀率持续低于1%。 他还重申自己的观点，即没有加息的迫切需要。 上周五日本央行以决议采取负利率的激进动作，震撼金融市场，不过日本央行政策委员会的成员是在开会 几天前才得知这个计划，他们也对此举大感意外。根据对熟知央行讨论情况的十余位官员采访内容，政策委员 会的九名成员，多数都是直到上周五的前一周才得知这项计划。这项重大政策变动的惊人推进速度及秘密程度 ，显示目的更偏向于震撼市场而压低日圆，而不是将扩大宽松的刺激效果最大化。 韩国央行表示，由于不确定性升高，将在周六起的未来五天假期内加大对全球市场的监控。该行在声明中 列举的因素包括，中国经济风险的不确定性、日本央行采取负利率政策的效果、油价疲软以及朝鲜(北韩)计划 发射火箭。央行表示，准备好在2月10日，也就是农历年假期的最后一天，召开资深官员会议，评估假期间市 场发展。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.25% 2016年1月14日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 王洋)