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市场报道 | 2016年 2月 5日 星期五 16:42 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受英国脱欧疑虑影响而升至两周高点

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    * 欧洲盘初上涨至0.7713，受到YouGov的民调数据影响
    * 民调称有45%英国人想脱离欧盟，36%希望留在欧盟。
    * 0.7713为1月21日以来最高位。0.7702是超级星期四高点。
    * 欧元/英镑周三低见0.7527，在此之前英镑空头遭到挤仓(逼仓)。
    * 0.7527也是1月22日低点
    * 0.7756是12个月高点。
    (完)

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