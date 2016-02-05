《汇市简讯》欧元/英镑受英国脱欧疑虑影响而升至两周高点

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
0825GMT * 欧洲盘初上涨至0.7713，受到YouGov的民调数据影响 * 民调称有45%英国人想脱离欧盟，36%希望留在欧盟。 * 0.7713为1月21日以来最高位。0.7702是超级星期四高点。 * 欧元/英镑周三低见0.7527，在此之前英镑空头遭到挤仓(逼仓)。 * 0.7527也是1月22日低点 * 0.7756是12个月高点。 (完)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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