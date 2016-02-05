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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 16:43 BJT

****人民币综述：春节空头突袭CNH的疑虑暂消，然预期管理难度加大--PDF版本****

离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

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