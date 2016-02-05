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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 17:11 BJT

金属期市：伦敦期铜有望周线连三涨，中国将迎来农历新年

0805 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨4,662美元。回吐上日的1.1%涨幅，期铜上日盘中曾触及1月4日以来最高的4,720美元。

期铜本周料累计攀升逾2%，年内迄今跌幅因而料缩减到不到1%。

上海期铜 收涨0.9%，报每吨36,350元人民币。上期所春节假期休市，2月15日恢复交易。

市场消息方面，一个影响铜供应的因素可望消除。

一位政府官员说，印尼有信心美国自由港麦克默伦铜金矿公司 下周将可取得铜精矿出口许可展期。(完)

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(编译 王洋/李婷仪 审校 蔡美珍/张若琪)

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