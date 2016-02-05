金属期市：伦敦期铜有望周线连三涨，中国将迎来农历新年

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
0805 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨4,662美元。回吐上日的1.1%涨幅，期铜上日盘中曾触及1月4日以来最高的4,720美元。
期铜本周料累计攀升逾2%，年内迄今跌幅因而料缩减到不到1%。
上海期铜 收涨0.9%，报每吨36,350元人民币。上期所春节假期休市，2月15日恢复交易。
市场消息方面，一个影响铜供应的因素可望消除。
一位政府官员说，印尼有信心美国自由港麦克默伦铜金矿公司 下周将可取得铜精矿出口许可展期。(完)
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(编译 王洋/李婷仪 审校 蔡美珍/张若琪)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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