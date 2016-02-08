重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月1日-5日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：下行压力一定程度上还在加大，今年目标增长区间6.5-7%--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周三表示，国内经济下行压力依然存在，而且一定程度上还在加大，今年经济增长目标区间为6.5-7%。今年一季度经济压力比较大，不过政策工具箱中有很多政策可以使经济运行在合理区间。

--《焦点》中国首套房贷首付比例再降低至二成，助力去库存为投资企稳铺路

在中央经济工作会议明确去库存为今年五大任务之一后，中国房地产迎来新年首个利好。央行最新宣布，不限购城市居民首套房贷首付比例最低可降至二成，这将降低居民购房杠杆，扩大购买力，为楼市销售加油添火。

--中国经济：今年GDP增速可能约6.5%，货币政策空间较小--央行研究局

中国人民银行研究局局长陆磊执笔的报告称，总体看中国短期内经济仍将延续下行走势，季度增速波动较大，全年可能在6.5%左右。货币政策空间较小,因降息降准会促使资金流向高风险资产，且在美联储加息背景下进一步放松货币政策有可能加大资本流出的压力等。

--中国政策：国有资本经营预算管理办法出台，支出应服务于国家战略目标

中国财政部周三发布中央国有资本经营预算管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出应当服务于国家战略目标，国有企业政策性补贴应当根据国家宏观经济政策需要，以及不同时期国有企业改革发展任务适时进行调整。

--中国经济：加大专项转移支付清理整合，进一步盘活存量资金--财长

中国财政部部长楼继伟日前表示，2016年要加快财税体制改革，继续加大对专项转移支付的清理整合和规范管理力度，并进一步加大盘活存量资金力度，调整支出结构不合理造成的存量。

--中国人事：国务院副秘书长肖亚庆任国资委主任，原主任张毅保留党委书记一职

中国新华网周二报导称，国务院副秘书长肖亚庆被任命为国资委主任、党委副书记，原主任张毅保留其党委书记一职。

--路透调查：中国2月降息降准预期降温，资金面谨慎乐观债市表现分化

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第二期的参与机构预期，中国央行2月维持基准利率和准备金率不变。尽管中国经济结构性调整增速放缓，央行仍努力维持稳健汇率和货币政策，短期内宽松空间有限，降息降准预期降温；资金面则谨慎乐观，债市表现继续分化。

--《焦点》中国1月PMI疲弱经济开局不佳，去产能阵痛难免需求管理勿缺位

因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。毋庸置疑，供给侧改革中长期而言利好中国经济，但短期的阵痛却也在所难免，这意味着在全球金融环境动荡时为避免中国经济失速，需求侧的管理也不能缺位。

--中国数据：1月服务业PMI升至六个月高点，显示经济结构改善--财新

与稍早公布的官方非制造业PMI略有不同，1月财新中国服务业PMI展现改善迹象，脱离17个月低点强劲回升，就业和经营预期等指数均创下数月高点，这在一定程度上有助于减轻制造业放缓的负面影响。

--中国房地产：1月百城住宅均价环同比连六月双涨，环比涨幅收窄--中指院

中国指数研究院周一提供的报告显示，2016年1月百城价格指数环比、同比连续第六个月双涨，其中环比涨幅有所收窄，同比则继续扩大，分别为上涨0.42%和4.37%。

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【金融】

--中国政策：防范和处置非法集资，守住不发生系统性区域性金融风险底线--国务院

中国政府网周四晚刊登国务院公布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，要求各地区、各有关部门加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

--中国央行：强化中央银行宏观审慎监管职能，推进金融监管体制改革--央行官员

中国央行货币政策司司长李波称，强化宏观审慎政策框架是央行下一步推动金融监管体制改革的核心所在；从这点出发，“央行+行为监管局”或“央行+审慎监管局+行为监管局”是推进金融监管体制改革的两种较好的选择。

--中国金融：银联称刷卡投香港保险单笔限额，市场料防资本流失再添一招

市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”，中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

--《市场热谈》中国监管层调研银行委外业务，供需矛盾将左右委外业务发展

中国今年力推去杠杆，令同时需应对资产荒的银行业压力倍增。监管层日前对银行委外投资等业务进行调研，凸显其加强前瞻性引导，以防范风险和平稳市场的意图。接近中国央行的消息人士透露，央行本周曾召集部分银行对委外投资等业务的相关情况进行摸底调研。

--中国央行：1月开展常备借贷便利操作5,209亿元，月末SLF余额为1.1亿元

中国央行周一公布，1月开展常备借贷便利（SLF）操作共5,209.1亿元人民币，月末SLF余额为1.1亿元。1月并对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共8,625亿元，月末MLF余额为12,783亿元。此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元。

--中国金融：1月银行信贷可能突破2万亿，需强化信贷政策引导--报载

中国人民银行郑州培训学院教授王勇周二称，在经济下行压力很大、实体经济对信贷需求萎缩的大环境下，1月银行信贷很可能突破2万亿元人民币，“井喷”的现象不太正常，警示管理层仍需强化信贷政策导向作用。

--中国经济：上海聚焦人民币产品市场建设，2020年迈入全球金融中心前列

据中国上海市最新发布的十三五（2016－2020年）社会和经济发展纲要，未来五年上海将以人民币产品市场建设为核心，以自贸试验区金融改革创新为突破口，加快推进国际金融中心建设，2020年上海将迈入全球金融中心前列。

--中国金融：政府计划允许银行直接投资高科技企业，将开展试点--消息

熟悉情况的消息人士称，中国计划推出一个试点项目，允许部分经指定的商业银行建立股票投资载体，直接入股科技企业，此举旨在给予银行业者投资于高增长行业的机会，并展开与私募股权投资公司的竞争。

--中国贵金属：去年黄金产量首现负增长，但国内实金投资止跌回升

中国2015年黄金产量首现负增长，但中国仍为连续第九年全球最大黄金生产国，且去年中国黄金消费量摆脱低迷，同比增长3.66%，实金投资出现拐点。中国黄金协会预计，未来中国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持全球最大黄金消费国的地位。

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【固定收益】

--《分析》中国央行节前连日逆回购保驾资金面，宽松政策不改降准将慎用

春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。

--中国债市：上证所提示公司债及ABS业务风险，要求券商加强风控--消息

两位消息人士周一透露，中国上海证券交易所日前发文，要求证券公司加强公司债券及资产证券化业务（ABS）的风险控制，要求券商加大优质成熟发行人承销力度，审慎评估钢铁煤炭等产能过剩行业和房地产等周期性行业的承销风险。

--中国信用债：山东山水水泥又一超短融兑付无望，大股东可提供贷款还利息

中国山东山水水泥集团有限公司周三公告，由于目前资金链紧张，所发行的应于2月12日到期的8亿元人民币超短期融资券，到期基本无法兑付。不过其母公司山水水泥表示，后者大股东天瑞集团有意提供贷款融资，以偿还上述债券利息。

--中国信用债：天威集团再曝违约风险，11天威MTN1本息兑付存不确定性

中国保定天威集团周五公告，其发行的2011年度第一期中期票据11天威MTN1应于2月24日兑付本息，由于公司持续亏损、资金枯竭，主要资产被轮候查封，兑付本息存在不确定性。

--中国信用债：大公下调亚邦集团评级至A，2月9日到期短融仍未发兑付公告

中国大公国际资信评估有限公司周五公告称，决定将亚邦投资控股集团主体评级由AA-下调至A，评级展望调整为负面，因其资金链紧张，自身偿债来源存在不确定性；此外亚邦集团应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001，至目前为止仍未发布兑付公告。

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【外汇】

--中国外汇：去年资本和金融账户转逆差，今年仍延续但风险可控--外管局

中国国家外汇管理局周四称，2015年中国国际收支从长期以来的基本“双顺差”转为经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差，2016年这一格局将延续，国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

--中国基金：外管局放宽单家QFII机构投资额度上限，或为MSCI纳入A股作准备

中国外管局周四称，将对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。

--中国外汇：今年仍面临一定资金流出压力，需防跨境资金流动风险--外管局

中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，今年中国仍将面临一定的资金流出压力，维护国际收支基本平衡的任务繁重。完善跨境资金流动监测预警体系、防范跨境资金流动风险是今年资本项目外汇管理的重点之一。

--中国外汇：今年支持个人有序开展衍生品交易，续引合格境外主体--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司副司长王春英称，根据人民币汇率市场化和资本项目可兑换进程需求，2016年将扩大企业运用衍生产品管理汇率风险的功能，支持个人有序开展衍生产品交易，并丰富外汇市场参与者类型，继续引入合格境外主体。

--中国外汇：人民币汇率指数整体稳定，续参考一篮子货币增强弹性--货币网

中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

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【证券/行业】

--中国证券：125家券商去年实现净利2,448亿元，同比增153%--证券业协会

中国证券业协会统计数据显示，125家证券公司2015年实现营业收入5,751.55亿元人民币，同比增长121%，全年实现净利润2,447.63亿元，同比增长153%，124家公司实现盈利。

--《焦点》中国化工欲以430亿美元收购先正达，有望刷新中国海外并购纪录

中国国有企业--中国化工集团与瑞士农化集团先正达周三宣布，中国化工将向先正达提出双方协议的430亿美元收购出价，创下有史以来单一中国企业最大海外收购行动。

--中国房地产：IPO融资限制再松动，中小房企金辉集团拟上市募资60亿

中国2009年经济刺激后，很多行业融资渠道逐渐收紧并至今尚未明显打开，比如房地产企业的境内IPO融资，不过随着此前在港上市的万达商业、富力地产拟回归A股之后，房企融资的松动迹象愈加明显，现在中小房企也加入了首发阵营。中国证监会近期披露了房企金辉集团的招股说明书，该公司拟募资60亿元人民币建设四个相关房地产开发项目。

--中国钢铁：未来五年压减粗钢产能1-1.5亿吨，加快铁矿石资源税从价计征--国务院

去产能是中国2016年经济工作的五大任务之一，其中钢铁和煤炭是去产能的重点领域。中国国务院日前出台意见要求，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。

--美国个股：上海迪士尼乐园高峰日和平日门票分别为499元和370元