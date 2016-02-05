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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 17:14 BJT

《全球汇市》美元料创2009年5月以来最差周线表现，日圆逼近两周高点

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1192 1.1206 -0.12 +3.06 1.0860

美元/日圆 116.88 116.74 +0.12 -2.84 120.30

欧元/日圆 130.84 130.86 -0.02 +0.28 130.47

美元/瑞郎 0.9923 0.9928 -0.05 -0.95 1.0018

英镑/美元 1.4529 1.4587 -0.40 -1.42 1.4738

美元/加元 1.3725 1.3751 -0.19 -0.82 1.3839

美元/离岸人民币 6.5779 6.5740 +0.06 +0.15 6.5680

澳元/美元 0.7186 0.7199 -0.18 -1.22 0.7275

新西兰元/美元 0.6702 0.6720 -0.27 -1.80 0.6825

欧元/瑞郎 1.1108 1.1128 -0.18 +2.04 1.0886

欧元/英镑 0.7702 0.7681 +0.27 +4.55 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3968 9.4164 -0.21 +2.47 9.1705

美元/挪威克朗 8.5187 8.5018 +0.20 -3.63 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/李婷仪/于春红/蔡美珍/张若琪)

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