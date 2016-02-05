《全球汇市》美元料创2009年5月以来最差周线表现，日圆逼近两周高点

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1192 1.1206 -0.12 +3.06 1.0860
美元/日圆 116.88 116.74 +0.12 -2.84 120.30
欧元/日圆 130.84 130.86 -0.02 +0.28 130.47
美元/瑞郎 0.9923 0.9928 -0.05 -0.95 1.0018
英镑/美元 1.4529 1.4587 -0.40 -1.42 1.4738
美元/加元 1.3725 1.3751 -0.19 -0.82 1.3839
美元/离岸人民币 6.5779 6.5740 +0.06 +0.15 6.5680
澳元/美元 0.7186 0.7199 -0.18 -1.22 0.7275
新西兰元/美元 0.6702 0.6720 -0.27 -1.80 0.6825
欧元/瑞郎 1.1108 1.1128 -0.18 +2.04 1.0886
欧元/英镑 0.7702 0.7681 +0.27 +4.55 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3968 9.4164 -0.21 +2.47 9.1705
美元/挪威克朗 8.5187 8.5018 +0.20 -3.63 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/李婷仪/于春红/蔡美珍/张若琪)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
====================================================================