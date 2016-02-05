国际油市：亚洲380cst燃料油期限价差跌至五周低点，市场交投清淡

路透新加坡2月5日 - 亚洲380cst燃料油价差周五小跌，下周中国农历新年到来前市场交投迟滞。

380cst燃料油近月期限价差的贴水走阔，达到五周新低每吨贴水2.75美元，较周四下跌0.50美元。

与此同时，380cst燃料油统一价格的价差贴水缩窄，较新加坡报价每吨贴水2.09美元。

周四380cst燃料油统一价格的贴水也录得五周最低。

“过去两天市场很淡静，昨天和几天几乎没有变化，”一位在新加坡的交易员说，“不过在下周长假之前，没什么不同寻常的情况。”

在新加坡现货交易中，报告有三笔交易，中石油买入两艘380cst燃料油船货，嘉能可买入第三艘380cst燃料油船货。

壳牌是两艘各20,000吨船货的卖家，价格均为每吨157美元。卢克石油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格出售了第三艘船货。

周四，壳牌出售了一艘类似的船货给维多，价格为每吨较新加坡2月平均报价贴水2.50美元，周三以每吨147.25美元出售给嘉能可一艘船货。

尽管有上述交易，但交易员表示相较于12月和1月，2月船货的询价迄今有限。

新加坡三笔现货交易如下：

壳牌以每吨157美元向嘉能可出售20,000吨船期为2月20-24日的380cst高硫燃料油船货。

卢克石油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向中石油出售20,000吨船期为2月20-24日的380cst高硫燃料油船货。

壳牌向中石油出售20,000吨船期为2月25-29日的380cst高硫燃料油船货，售价为每吨157美元。(完)

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