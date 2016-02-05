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债券 | 2016年 2月 5日 星期五 17:42 BJT

欧元债市：公债收益率下滑，芬兰及爱尔兰评等受瞩目

“评估结果可能对那些根据债信评等来做投资决定的投资者产生影响，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。

芬兰10年期公债收益率 周五跌3个基点，报0.54%，其与可比德债 收益率差今年已扩大至欧洲2012年债务危机以来最阔水准。

爱尔兰10年期公债收益率 周五跌2个基点，至0.98%。

周五稍晚，美国将公布倍受关注的非农就业数据。在新兴市场大跌及油价重挫之际，市场越加怀疑美联储能否坚持升息，该数据显得越发重要。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/于春红; 审校 张涛)

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