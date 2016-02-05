欧元债市：公债收益率下滑，芬兰及爱尔兰评等受瞩目

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
“评估结果可能对那些根据债信评等来做投资决定的投资者产生影响，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann称。
芬兰10年期公债收益率 周五跌3个基点，报0.54%，其与可比德债 收益率差今年已扩大至欧洲2012年债务危机以来最阔水准。
爱尔兰10年期公债收益率 周五跌2个基点，至0.98%。
周五稍晚，美国将公布倍受关注的非农就业数据。在新兴市场大跌及油价重挫之际，市场越加怀疑美联储能否坚持升息，该数据显得越发重要。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张明钧/于春红; 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券 01/26/2017 02/02/2017 01/31/2017 52周期国库券
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland