欧洲汇市：英镑自一个月高点回落，受英国退欧疑虑打压

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
英镑兑美元 跌0.6%至1.4507美元，周四曾升至一个月高位1.4672美元，因英央行总裁卡尼平息了未来几个月英国将降息的传言。
英镑跌势较为明显，因其他主要货币周五在窄幅区间交投，投资者在美国非农就业数据出炉前持观望态度。
英镑兑欧元下跌。欧元 升0.4%至0.7713英镑，距1月20日触及的一年高位0.7756不远。
ING外汇策略师Viraj Patel称，“我们仍坚持今年下半年英镑兑美元将跌至1.40美元下方的预估。”
高盛周四称，如果英国公投结果是脱离欧盟，英镑可能下跌达15-20%，这一情形可能将吓坏外国投资者，并耗尽能弥补英国经常帐赤字的资本流入。 (完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/于春红; 审校 李婷仪)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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