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市场报道 | 2016年 2月 5日 星期五 18:04 BJT

欧洲汇市：英镑自一个月高点回落，受英国退欧疑虑打压

英镑兑美元 跌0.6%至1.4507美元，周四曾升至一个月高位1.4672美元，因英央行总裁卡尼平息了未来几个月英国将降息的传言。

英镑跌势较为明显，因其他主要货币周五在窄幅区间交投，投资者在美国非农就业数据出炉前持观望态度。

英镑兑欧元下跌。欧元 升0.4%至0.7713英镑，距1月20日触及的一年高位0.7756不远。

ING外汇策略师Viraj Patel称，“我们仍坚持今年下半年英镑兑美元将跌至1.40美元下方的预估。”

高盛周四称，如果英国公投结果是脱离欧盟，英镑可能下跌达15-20%，这一情形可能将吓坏外国投资者，并耗尽能弥补英国经常帐赤字的资本流入。 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧/于春红; 审校 李婷仪)

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