亚洲橡胶：TOCOM期胶周线连二跌，产胶国削减出口计划遭质疑

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
亚洲主要橡胶生产国周四同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。在供应过剩之下，胶价先前跌至全球金融危机以来低点。
“但这则消息帮助不大。”Okato Shoji策略师Kaname Gokon称。
“日本散户投资人依然偏空，因协议内容并非是减产。”
“TOCOM市场下周可能保持淡静，因为上海期货市场休市。”Gokon称。
上海期交所主力5月期胶合约 跌90元人民币，收报每吨10,195元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤108.8美分，跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张明钧/蔡美珍/张若琪)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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