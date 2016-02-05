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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 18:12 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶周线连二跌，产胶国削减出口计划遭质疑

亚洲主要橡胶生产国周四同意自3月起的六个月时间，减少出口61.5万吨，藉此提振价格。在供应过剩之下，胶价先前跌至全球金融危机以来低点。

“但这则消息帮助不大。”Okato Shoji策略师Kaname Gokon称。

“日本散户投资人依然偏空，因协议内容并非是减产。”

“TOCOM市场下周可能保持淡静，因为上海期货市场休市。”Gokon称。

上海期交所主力5月期胶合约 跌90元人民币，收报每吨10,195元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤108.8美分，跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张明钧/蔡美珍/张若琪)

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