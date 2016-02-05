路透伦敦2月5日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：打破2014-2016年下降趋势后涨势加速，55周均线切入位在1.1040，200日均线切入位报1.1056。目前正在接近8月以来跌势的61.8%回档位1.1260，以及2014年以来跌势23.6%回档位1.1296。今日的周线收位很关键，如果收在此上方，将迫使我们中和长期空头趋势。需要跌回到1.0985下方，才会缓和上涨压力，并滑落到1月低点1.0776/11。

美元/日圆：仍然承压，可能在116.00/115.50附近寻获一些支撑。支撑位在115.50/116.00，下方是113.97。

美元/瑞郎：大跌至五个月上涨趋势线切入位0.9925，此处与8月高点0.9903应该能经受住初步测试。若跌破0.9900，则可能下探0.9787，并可能趋向200日移动均线0.9715。

英镑/美元：我们注意到，艾略特波浪预示有望涨向1.4790/1.4965区域。只有跌到1.4330下方，才会缓和上涨压力，并重新看向1.4083。上周低点在1.4151，然后是1月低位1.4083。2009年1月低点1.3502仍然是我们的中期主要目标，但首先我们仍预期会出现小型反弹。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1187 1.1206 -0.17 +3.01 1.0860

美元/日圆 116.88 116.74 +0.12 -2.84 120.30

欧元/日圆 130.77 130.86 -0.07 +0.23 130.47

美元/瑞郎 0.9917 0.9928 -0.11 -1.01 1.0018

英镑/美元 1.4541 1.4587 -0.32 -1.34 1.4738

美元/加元 1.3722 1.3751 -0.21 -0.85 1.3839

美元/离岸人民币 6.5790 6.5740 +0.08 +0.17 6.5680

澳元/美元 0.7187 0.7199 -0.17 -1.21 0.7275

新西兰元/美元 0.6714 0.6720 -0.09 -1.63 0.6825

欧元/瑞郎 1.1097 1.1128 -0.28 +1.94 1.0886

欧元/英镑 0.7691 0.7681 +0.13 +4.40 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3917 9.4164 -0.26 +2.41 9.1705

美元/挪威克朗 8.5152 8.5018 +0.16 -3.67 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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