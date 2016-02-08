重温稿--台湾货币市场：农历年最后交易日短率稳中带软，年后通货回笼料资金更宽裕

* 短率稳中带软 * 年前最后一个交易日央行维稳资金 * 票券商缺口不大，拆入资金利率走低 * RP市场成交不多 记者 高洁如 路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周五稳中带松。交易员指出，央行调控年前资金处 于宽裕，持续减发存单，农历年前最后一个交易日资金和利率皆稳中带松。 资金调度人士表示，虽然市场需求不高，但是今日央行定存单仍然减发，令银行有充足 的周转金可供调度。今日各银行的分行发放新钞也到高峰，排队人潮涌现。 〞今天感觉算松，而且老大(央行)也少收了存单。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，市场资金充裕，票券商需调度的资金有限，拆款利率则较上日走低；甚至还 有一些银行需要央行收入隔夜资金。 台北股市和债市今日休市，周五是农历年前最后一个营业日，但货币市场和汇市则正常 开市。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月4 日的通货发行数达到2兆2,210.28亿台币，较前日增加约884.26亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.203% 0.201% --隔夜拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.320% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.210-0.400% 0.200-0.420% **短票利率略有走低** 短票市场方面，票券商指出，今日缺口已很少，部分银行有多钱，今日票券商就尽量卖 票给银行，以协助银行在未来九天的资金调度，因此不论短票或是拆款的利率均较上日走低 。 〞今天原则帮助银行为主，如果(银行)数据没有调好，一下子要放九天，我能帮就帮， 〞一位票券商交易主管表示。 他们也说，因市场基本不缺，甚至要帮助银行消化资金，今日承做的短票和拆款利率再 走低一些。展望年后，因通货回笼，不排除利率再度下行。 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月提存期因农历年后通货回笼的宽松因素，预 料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.36-0.38%，上日在0.38-0.40% 。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39 2%，前日0.393%；上日区间在0.30-0.42%，前日在0.36-0.45%；上日成交量129.84亿台币， 前日在121.69亿台币。 台湾央行今日发行2,724.5亿台币定存单，与今日到期金额3,587.50亿台币相较，存单 发行余额减863亿台币。 拆款中心资料 显示，周五的超额准备为356亿台币，累积至14日超额准备为3,830 亿台币、加计前期1%的超额准备为5,333亿台币。 **债券RP市场少成交** 债券附买回(RP)市场方面，今日证券商已大多休假，只剩票券商开门营业。而票券商就 算做生意调钱，缺口也不大。趁着今日，部分票券商对外报价利率已全面调低，等待年后的 通货回笼可做低一点的利率。 〞年后资金会满出来，感觉会爆多，〞 一位大型票券商交易员表示。 另外一位大型票券商交易主管则表示，今日只做续单，不收新钱，和银行承做长天期、 落点在月内的资金都收到2月底，利率约在0.43%，不过量不大。 至于投信方面，他们表示，部分投信仍有余钱，惟到单落点不多，最多是小做而已。 今日证券商的附买回成交几稀，封关时少数承做的证券商公债附买回利率在0.45%，公 司债在0.50%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券附买回利率落在0.25-0.30%，大致同上日，区 间低位成交不少；跨年利率不分公债／公司债利率在0.35-0.43%，上日在0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯/曾祥进)