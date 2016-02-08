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亚洲 | 2016年 2月 8日 星期一 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：农历年最后交易日短率稳中带软，年后通货回笼料资金更宽裕

* 短率稳中带软
    * 年前最后一个交易日央行维稳资金
    * 票券商缺口不大，拆入资金利率走低
    * RP市场成交不多

     记者 高洁如
    路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周五稳中带松。交易员指出，央行调控年前资金处
于宽裕，持续减发存单，农历年前最后一个交易日资金和利率皆稳中带松。
    
    资金调度人士表示，虽然市场需求不高，但是今日央行定存单仍然减发，令银行有充足
的周转金可供调度。今日各银行的分行发放新钞也到高峰，排队人潮涌现。
    
    〞今天感觉算松，而且老大(央行)也少收了存单。〞一位大型银行交易员说。
           
    他们表示，市场资金充裕，票券商需调度的资金有限，拆款利率则较上日走低；甚至还
有一些银行需要央行收入隔夜资金。
    
    台北股市和债市今日休市，周五是农历年前最后一个营业日，但货币市场和汇市则正常
开市。 
    
    因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月4
日的通货发行数达到2兆2,210.28亿台币，较前日增加约884.26亿。     
      
                                      今日报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利率            0.203%        0.201%
                                                  
   --隔夜拆款利率区间               0.200-0.340%  0.200-0.320%
                                                        
   --一周拆款利率区间                    --           -- 
   --两周拆款利率区间               0.210-0.400%  0.200-0.420%
                                                  
 

    **短票利率略有走低**
    
    短票市场方面，票券商指出，今日缺口已很少，部分银行有多钱，今日票券商就尽量卖
票给银行，以协助银行在未来九天的资金调度，因此不论短票或是拆款的利率均较上日走低
。
    
    〞今天原则帮助银行为主，如果(银行)数据没有调好，一下子要放九天，我能帮就帮，
〞一位票券商交易主管表示。
    
    他们也说，因市场基本不缺，甚至要帮助银行消化资金，今日承做的短票和拆款利率再
走低一些。展望年后，因通货回笼，不排除利率再度下行。
    
    台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月提存期因农历年后通货回笼的宽松因素，预
料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 
           
    今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.36-0.38%，上日在0.38-0.40%
。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39
2%，前日0.393%；上日区间在0.30-0.42%，前日在0.36-0.45%；上日成交量129.84亿台币，
前日在121.69亿台币。
    
    台湾央行今日发行2,724.5亿台币定存单，与今日到期金额3,587.50亿台币相较，存单
发行余额减863亿台币。
     
    拆款中心资料 显示，周五的超额准备为356亿台币，累积至14日超额准备为3,830
亿台币、加计前期1%的超额准备为5,333亿台币。     
        
       
    **债券RP市场少成交**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，今日证券商已大多休假，只剩票券商开门营业。而票券商就
算做生意调钱，缺口也不大。趁着今日，部分票券商对外报价利率已全面调低，等待年后的
通货回笼可做低一点的利率。
        
    〞年后资金会满出来，感觉会爆多，〞 一位大型票券商交易员表示。
    
    另外一位大型票券商交易主管则表示，今日只做续单，不收新钱，和银行承做长天期、
落点在月内的资金都收到2月底，利率约在0.43%，不过量不大。
    
    至于投信方面，他们表示，部分投信仍有余钱，惟到单落点不多，最多是小做而已。  
    
    今日证券商的附买回成交几稀，封关时少数承做的证券商公债附买回利率在0.45%，公
司债在0.50%。 
    
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券附买回利率落在0.25-0.30%，大致同上日，区
间低位成交不少；跨年利率不分公债／公司债利率在0.35-0.43%，上日在0.35-0.40%。(完)
      

 (审校 杨淑祯/曾祥进)

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