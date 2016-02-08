重温稿--台湾货币市场：农历年最后交易日短率稳中带软，年后通货回笼料资金更宽裕

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
* 短率稳中带软 * 年前最后一个交易日央行维稳资金 * 票券商缺口不大，拆入资金利率走低 * RP市场成交不多 记者 高洁如 路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周五稳中带松。交易员指出，央行调控年前资金处 于宽裕，持续减发存单，农历年前最后一个交易日资金和利率皆稳中带松。 资金调度人士表示，虽然市场需求不高，但是今日央行定存单仍然减发，令银行有充足 的周转金可供调度。今日各银行的分行发放新钞也到高峰，排队人潮涌现。 〞今天感觉算松，而且老大(央行)也少收了存单。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，市场资金充裕，票券商需调度的资金有限，拆款利率则较上日走低；甚至还 有一些银行需要央行收入隔夜资金。 台北股市和债市今日休市，周五是农历年前最后一个营业日，但货币市场和汇市则正常 开市。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月4 日的通货发行数达到2兆2,210.28亿台币，较前日增加约884.26亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.203% 0.201% --隔夜拆款利率区间 0.200-0.340% 0.200-0.320% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.210-0.400% 0.200-0.420% **短票利率略有走低** 短票市场方面，票券商指出，今日缺口已很少，部分银行有多钱，今日票券商就尽量卖 票给银行，以协助银行在未来九天的资金调度，因此不论短票或是拆款的利率均较上日走低 。 〞今天原则帮助银行为主，如果(银行)数据没有调好，一下子要放九天，我能帮就帮， 〞一位票券商交易主管表示。 他们也说，因市场基本不缺，甚至要帮助银行消化资金，今日承做的短票和拆款利率再 走低一些。展望年后，因通货回笼，不排除利率再度下行。 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月提存期因农历年后通货回笼的宽松因素，预 料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.36-0.38%，上日在0.38-0.40% 。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39 2%，前日0.393%；上日区间在0.30-0.42%，前日在0.36-0.45%；上日成交量129.84亿台币， 前日在121.69亿台币。 台湾央行今日发行2,724.5亿台币定存单，与今日到期金额3,587.50亿台币相较，存单 发行余额减863亿台币。 拆款中心资料 显示，周五的超额准备为356亿台币，累积至14日超额准备为3,830 亿台币、加计前期1%的超额准备为5,333亿台币。 **债券RP市场少成交** 债券附买回(RP)市场方面，今日证券商已大多休假，只剩票券商开门营业。而票券商就 算做生意调钱，缺口也不大。趁着今日，部分票券商对外报价利率已全面调低，等待年后的 通货回笼可做低一点的利率。 〞年后资金会满出来，感觉会爆多，〞 一位大型票券商交易员表示。 另外一位大型票券商交易主管则表示，今日只做续单，不收新钱，和银行承做长天期、 落点在月内的资金都收到2月底，利率约在0.43%，不过量不大。 至于投信方面，他们表示，部分投信仍有余钱，惟到单落点不多，最多是小做而已。 今日证券商的附买回成交几稀，封关时少数承做的证券商公债附买回利率在0.45%，公 司债在0.50%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券附买回利率落在0.25-0.30%，大致同上日，区 间低位成交不少；跨年利率不分公债／公司债利率在0.35-0.43%，上日在0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯/曾祥进)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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