重温稿-《中国数据观测》1月新增贷款料大增至1.8万亿元，M2同比增速略升

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚2月15日 * 调查APP： M2 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNMSM2%3DECI 新增贷款 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNNYL%3DECI 路透北京2月5日 - --调查结果 : 指标 1月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构 数 广义货币供应量（M 13.4 12.2-14.3 13.3 10.8 25 2）同比（%） 新增人民币贷款（ 18,000 7,500-23,00 5,978 14,700 27 亿元） 0 人民币贷款余额同 14.4 14.0-15.0 14.3 13.9 15 比% --数据要点： 路透调查的27家机构预测中值显示，中国2016年1月新增人民币贷款预计为18,000亿元 人民币，远高于上月近6,000亿元的规模，也达到了2009年3月以来单月新增人民币贷款的最 高值，当月月度新增人民币贷款为18,900亿元。 市场机构认为，银行信贷投放季节性特征、积极财政政策以及外币贷款置换和表外信贷 渠道收紧等因素，是推升1月人民币贷款快速增长的主要原因。 瑞银证券报告指出，企业削减外债和表外信贷渠道监管收紧引起表内信贷规模显着扩张 ；同时，1月企业债券发行、股权融资均较12月有所放缓，预计1月新增信贷约两万亿元。 交通银行报告分析，通常各家商业银行为了提高部署全年信贷投放的灵活度，1月份通 过票据融资一项投放的贷款都较高，也是支撑1月新增信贷高增长的重要因素；除了季节性 因素，积极的稳增长政策下，去年末的一些项目延至今年初启动等因素，可能成为商业银行 1月份集中投放信贷的另一重要因素。 此外，今年地方政府债务置换在1月应该尚未启动，其对新增人民币贷款统计数据的负 面影响亦可忽略。 路透调查的25家机构预测中值显示，中国2016年1月M2同比增速预计为13.4%，略高于上 月的13.3%。机构认为，年初新增人民币贷款出现季节性大增，对推升M2增速起到一定作用 ；而外汇占款可能负增长等负面因素也由于央行加大流动性投放而被抵消。 交通银行报告称，1月新增信贷较多，这与去年12月出现较大反差；人民币贬值预期并 没有完全消退，因此1月金融机构外汇占款很可能会延续千亿级负增长，但央行通过逆回购 、SLF、MLF等工具加大流动性投放，在一定程度上抵消了外汇占款减少的影响。 另外，通常1月金融机构政府存款会因税收上缴等因素影响而有小幅的正增长；预计金 融机构财政存款一项并不会对1月的M2增速带来比较显着的影响。 汤森路透中国固定收益市场展望2016年第二期的调查结果显示，央行2月维持基准利率 和准备金率不变，并努力维持稳健汇率和货币政策，短期内宽松空间有限，降息降准预期降 温。 中国央行春节前三周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾2万亿 元。市场人士认为，节后央行虽面临补充基础货币的压力，但由于汇率、避免金融风险积累 、降杠杆等因素掣肘，若非经济进一步恶化，降准降息可能仍非首选工具。 （完） (发稿 马蓉；审稿 李贺/曾祥进)