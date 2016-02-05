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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 18:48 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2,295.7亿台币，连三周净减

路透台北2月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减2,295.7亿台币，连三周净减，央行存单未到期余
额为7兆(万亿)1,255.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减882.5亿台币。
    
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
    2/1     7,797.80            7,104.80      -693.00
    2/2     1,936.50            1,981.80        45.30
    2/3     4,800.00            4,810.00        10.00
    2/4     5,861.80            5,066.80      -795.00
    2/5     3,587.50            2,724.50      -863.00
 总计      23,983.60           21,687.90     -2,295.7
   
         91天期发行   182天期发行量(亿)
         量(亿)       
 日期                                   
    2/1           22                   2
    2/2            8                   2
    2/3           68                  27
    2/4           17                   8
    2/5           28                  10
                 143                  49
 
(完)        

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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