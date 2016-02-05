《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减2,295.7亿台币，连三周净减

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透台北2月5日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减2,295.7亿台币，连三周净减，央行存单未到期余 额为7兆(万亿)1,255.40亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减882.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 2/1 7,797.80 7,104.80 -693.00 2/2 1,936.50 1,981.80 45.30 2/3 4,800.00 4,810.00 10.00 2/4 5,861.80 5,066.80 -795.00 2/5 3,587.50 2,724.50 -863.00 总计 23,983.60 21,687.90 -2,295.7 91天期发行 182天期发行量(亿) 量(亿) 日期 2/1 22 2 2/2 8 2 2/3 68 27 2/4 17 8 2/5 28 10 143 49 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1