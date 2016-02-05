东南亚股市：上涨，印尼股市得益于第四季GDP数据领涨

路透曼谷2月5日 - 东南亚股市周五上涨，因投资者在节日前买入股票，印尼股市升至约六个月高位，得益于乐观的经济数据。新加坡电信大涨提振了新加坡股市表现。

新加坡股市海峡时报指数 跳涨2.5%，将本周的跌幅缩减至0.2%。

新加坡电信大涨6.3%，之前该公司的澳洲分支Optus以1.96亿澳元买断1800 MHz频段，助其扩张在澳洲的4G高速网络。

印尼股市指标股指 日内上涨2.9%，本周上涨4%，成为该地区表现最佳的股市。印尼经济第四季同比增长5.04%，好于预期。

外资在印尼股市买超2.3万亿卢比，使得本周累计买超额达到2.7万亿卢比。汤森路透数据显示，这是外资连续第二周在印尼股市买超，而1月则是卖超。

在美元走弱以及对美联储今年加息的预期减弱之际，其它地区市场扩大涨势。全球股市的焦点现在放在今日稍晚的美国非农就业数据之上。