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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 19:10 BJT

台湾央行：春节最后一营业日通货发行余额2.2兆，年增5.04%再创历史新高

路透台北2月5日 - 台湾央行周五公布，今年农历春节前最后一个营业日的新台币最高发行余额达2兆2,339亿台币，较去年增加5.04%，续创历史新高。

不愿具名央行官员称，过去五年农历春节最后一个营业日的通货发行平均增数为1,250亿台币，今年仅增1,071亿，增数略低于平均数。

〞可能是反应今年经济成长趋缓的因素。〞该官员说。

根据台湾央行统计，2015年春节最后一个营业日的发行额最高为2兆1,268亿台币；今年与去年最高发行余额比较仅增加1,071亿台币，略低于过去五年的平均数。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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