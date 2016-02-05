台湾央行：春节最后一营业日通货发行余额2.2兆，年增5.04%再创历史新高

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透台北2月5日 - 台湾央行周五公布，今年农历春节前最后一个营业日的新台币最高发行余额达2兆2,339亿台币，较去年增加5.04%，续创历史新高。
不愿具名央行官员称，过去五年农历春节最后一个营业日的通货发行平均增数为1,250亿台币，今年仅增1,071亿，增数略低于平均数。
〞可能是反应今年经济成长趋缓的因素。〞该官员说。
根据台湾央行统计，2015年春节最后一个营业日的发行额最高为2兆1,268亿台币；今年与去年最高发行余额比较仅增加1,071亿台币，略低于过去五年的平均数。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1