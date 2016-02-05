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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 22:46 BJT

美国热股：领英预测的第一季营收及获利不及市场预期，股价盘初崩跌38%

路透2月5日 - 全球最大的在线专业人士网络领英 预测的第一季营收和获利低于华尔街预期，因其广告业务增速放缓，以及北美以外的聘雇服务面临压力。

领英股价周五盘初暴跌约38%，报119.50美元。(完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王洋; 审校)

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