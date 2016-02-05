美国热股：领英预测的第一季营收及获利不及市场预期，股价盘初崩跌38%

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透2月5日 - 全球最大的在线专业人士网络领英 预测的第一季营收和获利低于华尔街预期，因其广告业务增速放缓，以及北美以外的聘雇服务面临压力。
领英股价周五盘初暴跌约38%，报119.50美元。(完)
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Kevin Hassett为美国企业研究院经济学家 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选