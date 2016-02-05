金属期市：期铜下跌，因美国非农就业报告推高美元

* 上海期货交易所铜库存急增13.8%，锌库存增加6.6%

* 美国失业率降至八年最低

* 就业报告好坏不一，使投资者继续臆测美国今年可能加息

* 期锡上涨1%，摆脱金属市场的頽势

路透伦敦2月5日 - 期铜周五下跌，此前美国非农就业报告使投资者继续臆测美国可能在今年稍后加息，在中国农历新年假期前提振美元。

美元指数 在本周大跌后反弹，美国1月就业报告好坏不一，就业岗位增幅放缓，但薪资急增，失业率降至2008年2月来最低4.9%。

美元走坚使美元计价的商品对美国以外的投资者来说更昂贵。

“美元本周稍早下跌提振金属上涨，但现在回吐部份涨幅。在周末和中国农历新年假期前，铜市有一些获利了结，结清这些多头仓位，”经纪公司Sucden Financial分析师Kash Kamal说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下挫1.2%，报每吨4,630美元，回吐上日录得的相近升幅，当日期铜触及1月4日来最高的4,720美元。

期铜自1月中触及六年半低位后反弹了7%。

在春节假期前，上海期货交易所的铜、锌、铅库存急增，也令LME金属价格承压。

铜库存猛增29,317吨，或13.8%。锌库存上升6.6%，铅库存增长逾一倍，逆转上周库存减少的势态。

不过，德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示，中国春节假期结束后，铜和其他基本金属很可能反弹。

周五是上海期交所春节假期前的最后一个交易日，市场将在2月15日周一恢复交易。

“如果此轮反弹持续，我不会感到意外。基本面数据将支撑市场反弹，因为生产面可能出现问题，另一方面，需求似乎较许多人预期的更好。”

顾问公司CRU称，鉴于过去六个月矿商因价格下降减产并关闭部分矿场，预计今年铜产量将减少61万吨。

LME期锌 下挫2.2%，收报每吨1,677美元，但本周上涨逾3%。锌是今年迄今表现最好的基本金属。