金属期市：期铜下跌，因美国非农就业报告推高美元

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
* 上海期货交易所铜库存急增13.8%，锌库存增加6.6%
* 美国失业率降至八年最低
* 就业报告好坏不一，使投资者继续臆测美国今年可能加息
* 期锡上涨1%，摆脱金属市场的頽势
路透伦敦2月5日 - 期铜周五下跌，此前美国非农就业报告使投资者继续臆测美国可能在今年稍后加息，在中国农历新年假期前提振美元。
美元指数 在本周大跌后反弹，美国1月就业报告好坏不一，就业岗位增幅放缓，但薪资急增，失业率降至2008年2月来最低4.9%。
美元走坚使美元计价的商品对美国以外的投资者来说更昂贵。
“美元本周稍早下跌提振金属上涨，但现在回吐部份涨幅。在周末和中国农历新年假期前，铜市有一些获利了结，结清这些多头仓位，”经纪公司Sucden Financial分析师Kash Kamal说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下挫1.2%，报每吨4,630美元，回吐上日录得的相近升幅，当日期铜触及1月4日来最高的4,720美元。
期铜自1月中触及六年半低位后反弹了7%。
在春节假期前，上海期货交易所的铜、锌、铅库存急增，也令LME金属价格承压。
铜库存猛增29,317吨，或13.8%。锌库存上升6.6%，铅库存增长逾一倍，逆转上周库存减少的势态。
不过，德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示，中国春节假期结束后，铜和其他基本金属很可能反弹。
周五是上海期交所春节假期前的最后一个交易日，市场将在2月15日周一恢复交易。
“如果此轮反弹持续，我不会感到意外。基本面数据将支撑市场反弹，因为生产面可能出现问题，另一方面，需求似乎较许多人预期的更好。”
顾问公司CRU称，鉴于过去六个月矿商因价格下降减产并关闭部分矿场，预计今年铜产量将减少61万吨。
LME期锌 下挫2.2%，收报每吨1,677美元，但本周上涨逾3%。锌是今年迄今表现最好的基本金属。
期铝 收挫2.3%，报每吨1,500美元。期铅 下跌1.8%，收报1,770美元。期镍 急跌4.4%，报8,160美元，期锡 上涨1%，报15,150美元，摆脱基本金属市场的疲弱走势。(完)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20