纽约期市：原糖期货延续从四个月低位反弹的势头，咖啡期货走低

路透纽约/伦敦2月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五劲升逾3%，受技术买盘推动，延续本周稍早开始的从四个月低位反弹的势头，且提振近月/5月原糖合约升水进一步脱离9月低位。

可可期货也上升，交易员聚焦西非中期作物前景。咖啡价格下跌，因美元走强带来一些压力。

原糖期货从超卖水准大幅反弹，成交量较平均水准高出逾一倍。

“技术性卖盘枯竭，”一经纪在谈到市场周二降至四个月低位时说。

“(投资者)可能在重新建仓。”

3月原糖期货 收涨0.38美分，或3%，报每磅13.27美分，此前急升3.6%，至13.35美分。本周周线上升，为三周来首次。

3月/5月原糖价差SBH6-K6在本周走势震荡，在正价差和逆价差之间反复。3月/5月原糖价差曾降至贴水0.1美分，为近五个月最低水平，在周五才实现逆转，至升水0.15美分。

3月白糖期货 收高5.50美元，或1.5%，报每吨385.50美元。

3月伦敦可可期货 收升21英镑，或1.1%，报每吨1,990英镑。5月纽约可可期货 收升10美元，或0.4%，报每吨2,781美元，数十年来最严重的哈麦丹热风预计将限制西非的产量。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低2.8美分，或2.3%，报每磅1.204美元。ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元，或0.6%，报每吨1,427美元。(完)

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