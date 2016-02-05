纽约期市：原糖期货延续从四个月低位反弹的势头，咖啡期货走低

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
路透纽约/伦敦2月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五劲升逾3%，受技术买盘推动，延续本周稍早开始的从四个月低位反弹的势头，且提振近月/5月原糖合约升水进一步脱离9月低位。
可可期货也上升，交易员聚焦西非中期作物前景。咖啡价格下跌，因美元走强带来一些压力。
原糖期货从超卖水准大幅反弹，成交量较平均水准高出逾一倍。
“技术性卖盘枯竭，”一经纪在谈到市场周二降至四个月低位时说。
“(投资者)可能在重新建仓。”
3月原糖期货 收涨0.38美分，或3%，报每磅13.27美分，此前急升3.6%，至13.35美分。本周周线上升，为三周来首次。
3月/5月原糖价差SBH6-K6在本周走势震荡，在正价差和逆价差之间反复。3月/5月原糖价差曾降至贴水0.1美分，为近五个月最低水平，在周五才实现逆转，至升水0.15美分。
3月白糖期货 收高5.50美元，或1.5%，报每吨385.50美元。
3月伦敦可可期货 收升21英镑，或1.1%，报每吨1,990英镑。5月纽约可可期货 收升10美元，或0.4%，报每吨2,781美元，数十年来最严重的哈麦丹热风预计将限制西非的产量。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低2.8美分，或2.3%，报每磅1.204美元。ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收低8美元，或0.6%，报每吨1,427美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20