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亚洲 | 2016年 2月 6日 星期六 04:21 BJT

标题新闻：台湾南部周六发生6.7级地震，震中在台南东南偏东31公里，震源深度10公里－USGS

路透2月5日 - USGS:美国地质调查局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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