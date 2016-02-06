台湾灾情：台湾南部发生6.4级规模地震，目前已有二人死亡

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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路透台北2月6日 - 台湾南部城市--高雄市周六凌晨发生规模6.4级的大地震，造成邻近的台南市至少一栋大楼倒塌，多栋大楼倾斜；目前官方确认已有二人死亡，本地媒体报导目前已有三人死亡。
目前台湾北部城市因地震规模较小未传出灾情。
至于台积电 位于南科的工厂目前公司方仍然在清查机器等情况，尚未能回复机台损伤情况。
台南市长赖清德表示，目前台南市政府已经设立了二个安置中心，后续的安置计划也在进行，市政府会负起后续安置责任，使没地方可以住的市民可以安置。(完) (发稿 台北记者组; 审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。