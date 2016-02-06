台湾灾情：台湾南部发生6.4级规模地震，目前已有二人死亡

路透台北2月6日 - 台湾南部城市--高雄市周六凌晨发生规模6.4级的大地震，造成邻近的台南市至少一栋大楼倒塌，多栋大楼倾斜；目前官方确认已有二人死亡，本地媒体报导目前已有三人死亡。

台南市长赖清德表示，目前台南市政府已经设立了二个安置中心，后续的安置计划也在进行，市政府会负起后续安置责任，使没地方可以住的市民可以安置。(完) (发稿 台北记者组; 审校 曾祥进)