更新版 3-台湾灾情：台湾南部大地震已令八人死亡，台积电称首季出货影响不超过1%

(新增死伤人数)

路透台北2月6日 - 台湾南部城市--高雄市周六凌晨发生规模6.4级的大地震，邻近的台南市灾情最严重。台南市灾害应变中心周六稍晚表示，目前已计有八人死亡，75人受伤送医，但也有200多人获救。

台南市国光五街的维冠金龙大楼，楼高16层、地下一层，是本次台南市倒塌最严重的大楼，也尚有多人可能在倒塌的大楼中，下落未明。然而，这栋大楼旁有不少约四层楼左右的房舍，却不见损伤，引发外界对此大楼建筑品质的议论。

台南市长赖清德表示，目前搜救人员主要是针对民众来提供亲友住在那一层楼等讯息去搜救，现在剩下待查的，都是被压在下面的楼层，目前针对该抢救的部分，已锁定二人，目前生命现象稳定。

他并称，因对抢救人员有危险，因此一度停止工作，等待运来消波块顶住，让建筑物不致再一次倒塌后，再进行搜救。

〞民众有提供十多地点，我们分派工作给小组蒐救的人，这是目前最重要的工作。〞赖清德说。

根据内政部营建署建管组的资料，此栋22年的大楼共登记有96户，估计入户籍的有256人。当初的起照人和承照人--维冠建设及大信工程有限公司，目前两者都是营业废止的情况。

总统马英九也表示，中央政府也将加入救缓的行列。

**台积电称首季出货影响不超过1%**

至于在台南科学园区设有厂房的台积电 则表示，目前正在检视生产线上的晶圆因此次地震所造成的损害。

〞预计超过95%的机台可在二至三天内完全恢复至正常运作。〞新闻稿表示。

台积电也表示，目前已调派新竹厂区与台中厂区的同仁到台南厂区支援，预期此次地震对今年第一季晶圆出货量的影响将不超过1%；同时，台积电也会立即通知受影响的客户，并尽补足受损的晶圆。

金融监督管理委员会周六的新闻稿也表示，目前已知有多起灾情，地震发生后第一时间已让住宅地震保险基金主动联系及了解灾情，并于中央灾害应变中心成立后，进驻应变中心以了解最新之灾情。

群创公司 公关部门则对路透表示，此次受到地震影响共有在台南及高雄的八间厂房，在地震当下暂先停机处理，部份厂房在地震过后已陆续重新开机生产；目前仍在预估地震对手机及面板产能的影响。

经济部水利署副署长赖建信则表示，经过清查全台湾所有的水库后，目前情况大都正常。在地震过后，台南市本地出现部分自来水管破裂，因自来水公司检查管线因而减压供水，后续会陆续修复。

〞南部的民生、工业用水都是没问题的。〞赖建信说。至于台南本地的虎头埤水库则发现三裂缝，不过尚无立即危险，也将持续观察。