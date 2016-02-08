日本已公布经济指标--2016/2/8

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因新加坡库存增加
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.1% +0.1% 2月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% +0.1% 2月25日 -- 工业生产(m/m) 12月 -1.4% p -0.9% r 2月15日 -- 失业率 12月 3.3% @ 3.3% @ -- -- 贸易收支(亿日圆) 12月 顺差1,402 逆差3,797 2月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -4.4% -2.9% -- -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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