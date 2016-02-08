日本数据：12月实质薪资同比下跌0.1%，2015年全年实质薪资连降第四年

路透东京2月8日 - 周一公布的数据显示，日本12月经通胀调整后的实质薪资较上年同期下滑，令人担忧这可能会削弱购买力，从而导致消费者支出下降。

2015年全年实质薪资也下降，凸显出市场担心首相安倍晋三敦促企业加薪的努力，不足以提高大部工人的薪资。

日本企业和工会正在为每年春季进行的薪资磋商作准备，但对中国经济放缓的担忧和金融市场动荡可能使企业在加薪方面畏首畏脚，这将会损及国内需求。

根据厚生劳动省数据，12月经通胀调整后实质薪资较上年同期下滑0.1%，为连续第二个月下降。

12月受薪者名义现金所得较上年同期上升0.1%，为两个月来首次上升。固定工资较上年同期上涨0.7%。

包括奖金在内的特别收入较上年同期减少0.4%。

加班工资较上年同期上升0.8%。

2015年全年实质薪资下跌0.9%，慢于2014年2.8%的降速，但连续第四年下跌。

2015年全年名义薪资上升0.1%，慢于2014年0.4%的增速。

以下为12月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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12月 12月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 544,993 +0.1

每月薪资 260,346 +0.6

-经常性薪资 240,038 +0.7

-加班工资 20,308 +0.8

-特别加给 284,647 -0.4

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员工人数(百万人)

整体人数 48.306 +2.3

一般雇员 33.457 +1.7

兼职员工 14.849 +3.5

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