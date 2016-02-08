表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.315%，投标倍数为3.38

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透华盛顿2月8日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标 售结果如下: 收益率(%) 高值 0.315 中值 0.300 低值 0.280 投资 0.321 价格 99.920375 高值得标比率 94.98% 投标倍数 3.38 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 37,000,105,200 总投标 125,233,135,200 竞争性投标得标 36,486,825,400 非竞争性投标得标 413,279,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2016/02/11 到期日 2016/05/12 CUSIP码 912796HR3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导 请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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