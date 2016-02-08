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债券 | 2016年 2月 9日 星期二 00:35 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率为0.315%，投标倍数为3.38

路透华盛顿2月8日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标
售结果如下:

  收益率(%)
  高值          0.315
  中值          0.300
  低值          0.280
  投资          0.321
 
  价格          99.920375
  高值得标比率  94.98%
  投标倍数      3.38

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标               37,000,105,200
  总投标              125,233,135,200
  竞争性投标得标     　36,486,825,400
  非竞争性投标得标      　413,279,800
  FED附加                         　0

  发行细节
  发行日   2016/02/11
  到期日   2016/05/12
  CUSIP码  912796HR3
    
  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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 (编译 利棣儿; 审校 李军)

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