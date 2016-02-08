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货币新闻 | 2016年 2月 9日 星期二 00:02 BJT

USDA报告：2月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 02/04/2016    01/28/2016    01/28/2016    02/05/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       398,216       284,808       281,936       397,906
    燕麦 　          0           399           399             0
    大麦         　  0           490           490         1,396
    玉米     　438,560       726,818       681,807       701,389
    高粱       238,515       169,888       165,724       171,551
    大豆     1,172,661     1,196,386     1,153,438     1,486,323
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,766,678     15,583,747
    燕麦         1,799            200
    大麦        29,188        124,688
    玉米    12,401,234     15,667,258
    高粱     4,654,494      4,017,450
    大豆    33,998,313     38,956,071
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红；审校 李军)

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