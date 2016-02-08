USDA报告：2月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 02/04/2016 01/28/2016 01/28/2016 02/05/20 15 初值 修正值 前值 小麦 398,216 284,808 281,936 397,906 燕麦 0 399 399 0 大麦 0 490 490 1,396 玉米 438,560 726,818 681,807 701,389 高粱 238,515 169,888 165,724 171,551 大豆 1,172,661 1,196,386 1,153,438 1,486,323 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,766,678 15,583,747 燕麦 1,799 200 大麦 29,188 124,688 玉米 12,401,234 15,667,258 高粱 4,654,494 4,017,450 大豆 33,998,313 38,956,071 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 李军)