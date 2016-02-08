欧元债市：南欧公债收益率上升，对银行业和经济的担忧引发避险交易

* 葡萄牙/德国公债收益率差走宽至近两年来最宽水准

* 两年期德债收益率触及纪录低位

路透伦敦2月8日 - 债务最沉重的欧元区国家公债收益率周一跳涨，因担心全球经济成长和欧元区金融业的体质，驱使投资者转向避险资产。

评级为AAA的两年期德债的收益率 触及纪录低位的负0.52%，10年期德债收益率 下滑9个基点，至0.23%，此为2015年4月来首见的水准。

10年期葡萄牙/德债收益率差触及2014年3月来最宽的水准。10年期意大利公债 和西班牙公债 较可比德债收益率差触及2015年7月来最宽水准。

周一公布的调查显示，欧元区2月投资者信心恶化，降幅超过预期，对全球经济的担忧令投资者信心回落至2014年11月以来最低水平。欧元区2月Sentix投资者信心指数由1月的9.6降至6.0。路透调查的分析师的预估为7.6。对欧元区经济的预期分项指数由1月的6.3降至1.5，为2014年11月以来最低。

葡萄牙调整2016年预算计划，将今年增长预估从2.1%降至1.8%，预算赤字和GDP之比从最初的2.6%降至2.2%。

对葡萄牙和意大利银行业的担忧今年稍早拖累这两个国家的公债遭到卖压，但这担忧周一蔓延至其他国家的银行，如德意志银行 等银行股下挫。

10年期葡萄牙公债 收益率上涨27个基点，报3.20%，为2015年6月来最大单日涨幅。10年期意大利 和西班牙公债 收益率上涨12-13个基点，分别报1.69%和1.76%。