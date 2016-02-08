版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 9日 星期二 05:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦跌至一个月低位，因预计USDA将上调小麦库存预估

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至一个月低位，远月合约创下面世来的低位，因预计美国农业部(USDA)周二将上调其年末小麦库存预估。

CBOT-3月小麦合约 收低8-1/4美分，报每蒲式耳4.58-1/2美元，此前降至1月7日来最低4.57-1/2美元。

全球股市和原油期货下跌带来压力，投资者担心全球经济放缓。

美国小麦出口需求仍然迟滞，反映全球供应充足和美元汇价在较水准，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说吸引力下降。

有消息援引俄罗斯第一副农业部长称，该国将很快决定小麦出口税率。

美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦398,216吨，高于225,000-350,000吨的市场预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为182,230口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐