芝加哥期市：CBOT小麦跌至一个月低位，因预计USDA将上调小麦库存预估

欧洲已公布经济指标--2017/1/19
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至一个月低位，远月合约创下面世来的低位，因预计美国农业部(USDA)周二将上调其年末小麦库存预估。
CBOT-3月小麦合约 收低8-1/4美分，报每蒲式耳4.58-1/2美元，此前降至1月7日来最低4.57-1/2美元。
全球股市和原油期货下跌带来压力，投资者担心全球经济放缓。
美国小麦出口需求仍然迟滞，反映全球供应充足和美元汇价在较水准，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说吸引力下降。
有消息援引俄罗斯第一副农业部长称，该国将很快决定小麦出口税率。
美国农业部称，最新一周出口检验美国小麦398,216吨，高于225,000-350,000吨的市场预估区间。
今日CBOT小麦期货预估成交量为182,230口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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