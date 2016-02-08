芝加哥期市：CBOT小麦跌至一个月低位，因预计USDA将上调小麦库存预估

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至一个月低位，远月合约创下面世来的低位，因预计美国农业部(USDA)周二将上调其年末小麦库存预估。

美国小麦出口需求仍然迟滞，反映全球供应充足和美元汇价在较水准，使以美元计价的商品对持有其他货币的投资者来说吸引力下降。