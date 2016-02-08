国际油市：油价下跌，因担心美国库存增加和沙特与委内瑞拉会谈没有进展

* 预计上周美国原油库存增加，使库存再创纪录高位

* 沙特和委内瑞拉油长会面结束，没有提振油价的迹象

* 美股下跌，也拖累油价

路透纽约2月8日 - 全球油市周一收挫3%，连续第三个交易日下跌，因担心美国原油库存升至纪录新高，且沙特和委内瑞拉提振油价的会谈没有进展。

对全球经济放缓的担忧令美股下跌，也拖累油价走低。

路透调查初步结果显示，本已在纪录高位的美国商业原油库存和汽油库存预料在最新一周继续增加，而馏分油库存料减少。

沙特油长欧那密和委内瑞拉油长周日会面，没有迹象显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家就讨论油价下跌准备举行会议。

美国原油期货 收位跌穿30美元关口，收跌1.20美元，报每桶29.69美元。

全球指标布兰特原油 收低1.18美元，报每桶32.88美元。

“大家都担心美国原油库存继续增加，”Herbert J. Sims & Co能源交易商Donald Morton说。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布其库存数据前，路透调查显示，在截至2月5日该周，美国原油库存料增加390万桶。

美国股市全面下挫，金融、科技、消费类和材料股指数跌幅高达3%。 (完)

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