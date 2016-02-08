美国股市：大幅收低，因担心全球经济成长且金融股大跌

* 美国的银行股跟随欧洲银行股的跌势

* Cognizant财测疲弱，股价下挫

* 道指跌1.1%，标普500指数下挫1.4%，指数大跌1.8%

路透2月8日 - 美国股市周一收盘下挫，因对全球经济放缓的担忧打击了银行股和其他经济敏感类股，但能源股尾盘的反弹令市场远远摆脱了盘中低位。

欧洲银行股引领全球的金融股下跌，因迹象显示欧洲银行业面临的压力加重。

对美联储是否在今年加息的不确定性也拖累美国的银行股下跌，标普金融指数 大跌2.6%。该指数在今年迄今下跌14.6%，在标普500指数的10大类股中表现最差。

“因应可能出现的全球经济衰退，投资者的态度看来正在恶化。我认为金融股走势反映出－在公债收益率不断崩跌的情况下，金融企业的净利润率将进一步受到挤压。”

10年期美国公债 收益率跌至一年低位1.735%。

去年支撑市场的Facebook 、亚马逊 和其他科技股延续周五的跌势。基金经理表示，去年部份网络股大幅上涨，例如Facebook股价跳升37%，Netflix狂涨144%，使它们成为被卖出的科技股的首选。

被大举抛售的能源股尾盘扭转走势，帮助标普500指数脱离日内低位。

不过，天然气公司Chesapeake Energy 崩跌33.3%，收报2.04美元，此前消息人士向路透表示，Chesapeake向顾问公司Kirkland & Ellis寻求重组的可选项。Chesapeake称，没有计划申请破产保护。

道琼工业指数 跌177.92点，或1.10%，至16,027.05点；标准普尔500指数 跌26.61点，或1.42%，至1,853.44点；Nasdaq指数 下跌79.39点，或1.82%，至4,283.75点。

标普500指数材料类股也大幅下挫，收盘跌2.7%。

油价下跌，以及对全球经济增长前景恶化的担忧，引发股市今年大跌。标普500指数累积下跌9.3%。

科技服务供应商Cognizant 急挫7.7%，报54.05美元，此前该公司发布疲弱销售预期，使科技股近期的颓势雪上加霜。

亚马逊下挫2.8%，Facebook急跌4.2%。

今日交投旺盛，根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约106亿股，高于过去20日的日均成交量94亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,484家与618家，比率为4.02:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,029家与804家，比率为2.52:1。

标普500指数成份股有7支触及52周新高，97支成份股触及新低；有4支Nasdaq指数成份股触及52周新高，495支触及新低。(完)