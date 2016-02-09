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市场报道 | 2016年 2月 9日 星期二 22:40 BJT

美国股市：大幅低开，由金融股引领下跌

路透2月9日 - 美国股市周二开低，由金融股引领下跌，因对全球经济成长长时间放缓的担忧日益加重，投资者继续保持谨慎，选择安全资产。

在美国东部时间早上9时30分，道琼工业指数 跌72.46点，或0.45%，至15,954.59点；标准普尔500指数 跌13.74点，或0.74%，至1,839.7点；Nasdaq指数 下跌57.20点，或1.34%，至4,226.55点。(完)

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