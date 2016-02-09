IEA月报：全球原油供应过剩情况将恶化，OPEC达成减产协议的机会渺茫

路透伦敦2月9日 - 国际能源署(IEA)表示，2016年大部份时间全球原油供应过剩的情况将持续，因美国减产需要时间，且石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议以降低不断膨胀的供应的机会渺茫。

IEA表示，尽管IEA认为油价不会像部分最极端的预估那样跌至每桶10美元那么低的水平，但IEA也认为油价从目前水平大幅上涨的可能性不大。

IEA将2016年原油日需求增长预估下调至117万桶，2015年为160万桶，此为五年高位。

IEA将2016年OPEC原油日产量预估下调10万桶，至3,170万桶。该数据远低于OPEC的1月日产量3,263万桶。

IEA称，“长期以来有关OPEC和主要非OPEC国家达成减产协议的臆测似乎只是：臆测。是独自减产还是和其他产油国协作减产都是OPEC自己的事，但协作减产的可能性非常低。”

IEA表示，2016年全年供应可能仍超过需求，且补充说，预计2016年非OPEC原油日产量仅减少60万桶。

IEA称，即使OPEC产量维持不变，预计2016年第一季全球原油库存每日将增加200万桶，第二季每日增加150万桶。(完)