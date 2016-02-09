IEA月报：全球原油供应过剩情况将恶化，OPEC达成减产协议的机会渺茫

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透伦敦2月9日 - 国际能源署(IEA)表示，2016年大部份时间全球原油供应过剩的情况将持续，因美国减产需要时间，且石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议以降低不断膨胀的供应的机会渺茫。
IEA表示，尽管IEA认为油价不会像部分最极端的预估那样跌至每桶10美元那么低的水平，但IEA也认为油价从目前水平大幅上涨的可能性不大。
IEA将2016年原油日需求增长预估下调至117万桶，2015年为160万桶，此为五年高位。
IEA将2016年OPEC原油日产量预估下调10万桶，至3,170万桶。该数据远低于OPEC的1月日产量3,263万桶。
IEA称，“长期以来有关OPEC和主要非OPEC国家达成减产协议的臆测似乎只是：臆测。是独自减产还是和其他产油国协作减产都是OPEC自己的事，但协作减产的可能性非常低。”
IEA表示，2016年全年供应可能仍超过需求，且补充说，预计2016年非OPEC原油日产量仅减少60万桶。
IEA称，即使OPEC产量维持不变，预计2016年第一季全球原油库存每日将增加200万桶，第二季每日增加150万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。