USDA月报：2月9日美国农作物主要信息

欧洲个股：巴克莱执行长称，英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 1月预估 2月预估 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.3 82.7 82.7 收割(百万英亩) 76.3 82.6 81.8 81.8 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.5 48.0 48.0 产量 3,358 3,927 3,930 3,930 压榨 1,734 1,873 1,890 1,880 出口 1,638 1,843 1,690 1,690 年末库存 92 191 440 450 豆油(百万磅) 产量 20,130 21,399 21,925 21,845 出口 1,877 2,014 2,300 2,300 年末库存 1,165 1,820 2,110 2,065 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 45,062 44,715 44,415 出口 11,546 13,150 11,700 11,200 年末库存 250 260 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 1月预估 2月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 54.6 54.6 收割(百万英亩) 45.3 46.4 47.1 47.1 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.6 43.6 产量 2,135 2,026 2,052 2,052 出口 1,176 854 800 775 年末库存 590 752 941 966 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2013/14 2014/15 2015/16 2015/16
实际值 预估 1月预估 2月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 88.0 88.0 收割(百万英亩) 87.5 83.1 80.7 80.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 168.4 168.4 产量 13,829 14,216 13,601 13,601 出口 1,920 1,864 1,700 1,650 年末库存 1,232 1,731 1,802 1,837(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 上限6.30% AA- 1/20