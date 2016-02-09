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货币新闻 | 2016年 2月 10日 星期三 01:11 BJT

USDA月报：2月9日美国农作物主要信息

路透2月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 1月预估 2月预估 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.3 82.7 82.7 收割(百万英亩) 76.3 82.6 81.8 81.8 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.5 48.0 48.0 产量 3,358 3,927 3,930 3,930 压榨 1,734 1,873 1,890 1,880 出口 1,638 1,843 1,690 1,690 年末库存 92 191 440 450 豆油(百万磅) 产量 20,130 21,399 21,925 21,845 出口 1,877 2,014 2,300 2,300 年末库存 1,165 1,820 2,110 2,065 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 45,062 44,715 44,415 出口 11,546 13,150 11,700 11,200 年末库存 250 260 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 1月预估 2月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 54.6 54.6 收割(百万英亩) 45.3 46.4 47.1 47.1 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.6 43.6 产量 2,135 2,026 2,052 2,052 出口 1,176 854 800 775 年末库存 590 752 941 966 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 1月预估 2月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 88.0 88.0 收割(百万英亩) 87.5 83.1 80.7 80.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 168.4 168.4 产量 13,829 14,216 13,601 13,601 出口 1,920 1,864 1,700 1,650 年末库存 1,232 1,731 1,802 1,837(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静; 审校 李军)

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