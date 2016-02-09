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货币新闻 | 2016年 2月 10日 星期三 02:05 BJT

EIA月报：EIA预计明年美国原油日产量减少23万桶，今年日产量减少74万桶

路透纽约2月9日 - 美国政府周二预计明年美国原油日产量按年减少23万桶。

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2017年美国原油日产量将降至846万桶。

不过，EIA将2016年全年美国原油日产量降幅上修4万桶，预期2016年美国原油日产量将减少74万桶，之前预估为减少70万桶。

另外，EIA预期2017年美国石油日需求增长26万桶，之前预估增长28万桶。EIA预期2016年美国石油日需求增长11万桶，之前预期增长16万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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