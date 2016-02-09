版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 10日 星期三 06:20 BJT

标题新闻：ECB管委维勒鲁瓦德加洛称央行应对通缩的战斗还未结束，将通胀带回正常水准关乎诚信

路透2月9日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐