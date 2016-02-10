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亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 00:05 BJT

日本数据：1月国内企业物价指数同比下降3.1%，超过预期的下跌2.8%

路透东京2月10日 - 日本央行周三公布的数据显示，1月国内企业物
价指数(CGPI)较上年同期下降3.1%。
    
    降幅超过市场预估中值下降2.8%。12月CGPI较上年同期下滑3.5%。
    
    1月整体最终商品物价较上年同期下降1.0%。
    
    国内最终商品物价则较上年同期下滑0.4%。
    
    下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先
前数据可能有所修正：
    
                 1月          12月    11月     1月指数
    ------------------------------------------------------
    年变动率   -3.1 (-2.8)    -3.5    -3.6      100.1
    月变动率   -0.9 (-0.7)    -0.4    -0.1
    
    参看完整表格,请点选以下网址：
    here
    (完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)

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