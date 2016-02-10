日本数据：1月国内企业物价指数同比下降3.1%，超过预期的下跌2.8%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京2月10日 - 日本央行周三公布的数据显示，1月国内企业物 价指数(CGPI)较上年同期下降3.1%。 降幅超过市场预估中值下降2.8%。12月CGPI较上年同期下滑3.5%。 1月整体最终商品物价较上年同期下降1.0%。 国内最终商品物价则较上年同期下滑0.4%。 下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先 前数据可能有所修正： 1月 12月 11月 1月指数 ------------------------------------------------------ 年变动率 -3.1 (-2.8) -3.5 -3.6 100.1 月变动率 -0.9 (-0.7) -0.4 -0.1 参看完整表格,请点选以下网址： here (完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选