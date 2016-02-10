欧洲汇市：英镑/美元缩减涨幅，此前美联储主席叶伦在国会作证

路透伦敦2月10日 - 英镑兑不断攀升的美元周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的国会证词陈述稿暗示，美国未来几个月加息仍是可能的。

美联储主席叶伦的国会证词陈述稿指出，金融状况因股价下跌收紧，中国经济前途未卜，以及全球重新评估信贷风险，可能将美国经济拖离稳步增长的轨道。叶伦在讲稿中表示，有充分的理由相信，美国经济将沿着温和增长的轨迹发展，为美联储提供了“逐步”调整货币政策的空间。

英镑稍早显示韧性，没有受疲弱的英国工业生产数据拖累，兑美元 升至1.4576美元的日内高位，在伦敦下午的交易中回落至1.4455美元，日内下跌0.1%。

另外，英国国家经济社会研究院(NIESR)预计截至1月的三个月的季度英国经济成长0.4%，低于2015年最后三个月当季0.5%的增幅。这也拖累英镑表现。

英镑兑欧元 升0.8%，至0.7745英镑。本周稍早，英镑跌至逾一年低位，因全球投资者担心银行和其他金融企业，从而拖累股市下跌。