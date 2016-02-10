金属期市：期铜触及两周低位，因叶伦讲话令美元走坚

* 叶伦称联储未来将进一步逐步调整货币政策

* 期镍跌至2003年4月来最低

* 中国市场因农历新年假期休市，下周一重开

路透伦敦2月10日 - 期铜周三下滑至两周低位，因美元上涨带来压力，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦指出，美联储未来将进一步逐步调整货币政策。

对欧元区银行业的担忧也拖累市场，这也使得对全球经济体质的忧虑在本周重燃。

叶伦在国会作证时暗示，美联储仍可能在3月政策会议上讨论加息。她的讲话带动美元指数 从近四个月低位上涨。

叶伦的国会证词陈述稿指出，金融状况因股价下跌收紧，中国经济前途未卜，以及全球重新评估信贷风险，可能将美国经济拖离稳步增长的轨道。叶伦在讲稿中表示，有充分的理由相信，美国经济将沿着温和增长的轨迹发展，为美联储提供了“逐步”调整货币政策的空间。

“如果美联储今年再加息，对人民币和...铜的压力将上升，”丹麦丹斯克银行分析师说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑1.4%，收报每吨4,444美元，此为1月26日来最低。

一些投资者担心，鉴于对中国经济成长放缓的忧虑，中国基金在下周一返回市场时，将会作空铜。

印尼向美国自由港麦克默伦铜金矿公司 发出新的六个月铜出口许可，之前近两周其出口暂停。

LME期镍 跌至2003年4月来最低水准，收挫2.6%，至每吨7,880美元。

期铝CMAL3>下滑0.2%，收报1,480美元。期铅 跌0.4%，至1,805美元。

期锌 没有跟随其他金属下跌的势态，收高1.6%，至1,708美元，周二触及三个月高位1,767美元。