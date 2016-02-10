纽约期市：原糖期货缩减跌幅，关注3月白糖合约交割

路透纽约/伦敦2月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三缩减跌幅，巴西雷亚尔下跌和预期2016/17年巴西丰收稍早向原糖市场施压，交易员关注3月白糖期货交割量可能不大。

咖啡和可可期货涨跌不一，市场等待新的基本面消息。

原糖期货从日内低位攀升，因卖家暂时离场，使原糖价格稳居过去两周以来的交投区间内。

3月原糖期货 收低0.01美分，或0.1%，报每磅13.38美分。

3月白糖期货 收跌1.30美元，或0.3%，报每吨391.20美元。

3月白糖期货合约 将在周五到期。目前距离合约到期还有三个交易日，交易商称，未平仓合约规模不大，表明不可能出现大规模交割。

阿拉比卡咖啡期货几无变动，巴西嘉年华假期结束后，出产商卖出很少。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收平在每磅1.1475美元。ICE-3月罗布斯塔咖啡期货 收高5美元，或0.4%，报每吨1,392美元。

5月纽约可可期货 收跌5美元，或0.2%，报每吨2,854美元，从1月28日触及的10个月低位2,738美元缓慢攀升。3月伦敦可可期货 收涨9英镑，或0.4%，报每吨2,046英镑。(完)

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