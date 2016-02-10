芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第六日，因美国玉米库存预估继续引发卖盘

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，连续第六日走低，美国农业部(USDA)周二公布的美国玉米库存预估为十年来最高水准，继续引发玉米卖盘。
近月CBOT-3月玉米合约 处于周二日低3.59-1/4美元之上，但收在3.60-1/4美元，此为1月14日来近月合约最低收位。在周一跌穿关键的100日移动均线后，该合约仍低于所有主要移动均线。
上次玉米合约连续六日下跌是在2015年4月。
CME Group数据显示，周二未平仓合约的升幅是11个月来最大，至140.3万口。在玉米价格下跌之际，未平仓合约增加，暗示投资者建立新的玉米空头头寸。
USDA在周二中午公布的月度供需报告中预计，美国玉米结转库存在夏季结束前将达到18.37亿蒲式耳，高于分析师预估均值18.09亿。
USDA周三早上表示，日本在过去24小时内买入24.3万吨美国玉米。
3月玉米合约 跌3/4美分，报3.60-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为263,082口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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