芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第六日，因美国玉米库存预估继续引发卖盘

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌，连续第六日走低，美国农业部(USDA)周二公布的美国玉米库存预估为十年来最高水准，继续引发玉米卖盘。

近月CBOT-3月玉米合约 处于周二日低3.59-1/4美元之上，但收在3.60-1/4美元，此为1月14日来近月合约最低收位。在周一跌穿关键的100日移动均线后，该合约仍低于所有主要移动均线。

上次玉米合约连续六日下跌是在2015年4月。

CME Group数据显示，周二未平仓合约的升幅是11个月来最大，至140.3万口。在玉米价格下跌之际，未平仓合约增加，暗示投资者建立新的玉米空头头寸。

USDA在周二中午公布的月度供需报告中预计，美国玉米结转库存在夏季结束前将达到18.37亿蒲式耳，高于分析师预估均值18.09亿。

USDA周三早上表示，日本在过去24小时内买入24.3万吨美国玉米。

3月玉米合约 跌3/4美分，报3.60-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为263,082口。(完)

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