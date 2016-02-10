芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，在本周触及合约低位后小幅反弹

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:> 周三收涨，为五个交易日来首次，在小麦本周跌至合约和多年低位后，低吸买盘支撑市场。
CBOT－3月小麦 收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.61-1/4美元。该合约被认为出现技术性超卖，在之前两个交易日均收在低于其20日波林格区间后，反弹时机成熟。
CBOT小麦涨幅受周二美国农业部月度供需报告所限。该报告预计，2015/16年全球小麦结转库存将为历来最高水准，而美国小麦出口规模将为44年来最小。
今日CBOT小麦期货预估成交量为185,499口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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