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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，在本周触及合约低位后小幅反弹

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货<0#W:> 周三收涨，为五个交易日来首次，在小麦本周跌至合约和多年低位后，低吸买盘支撑市场。

CBOT－3月小麦 收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.61-1/4美元。该合约被认为出现技术性超卖，在之前两个交易日均收在低于其20日波林格区间后，反弹时机成熟。

CBOT小麦涨幅受周二美国农业部月度供需报告所限。该报告预计，2015/16年全球小麦结转库存将为历来最高水准，而美国小麦出口规模将为44年来最小。

今日CBOT小麦期货预估成交量为185,499口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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