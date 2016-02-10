版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 05:15 BJT

美股盘后：思科劲涨9%，此前公布季度业绩

路透2月10日 - 思科 周三在美股盘后交易股价急涨9%，此前该公司公布季度业绩。

思科公布会计年度第二季GAAP每股收益0.62美元，非GAAP每股收益0.57美元，营收为119亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第二季每股收益0.54美元，营收为117.5亿美元。

思科预计第三季非GAAP每股收益0.54-0.56美元，料第三季营收增长1-4%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期思科第三季每股收益0.55美元，营收为120.2亿美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐