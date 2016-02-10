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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 05:38 BJT

美股盘后：推特公布季度业绩后股价暴跌14%，第四季用户增长停滞

路透2月10日 - 推特(TWITTER) 在周三美股盘后交易中暴跌14%，之前公布季度业绩和财测。

推特称，第四季营收增长48%，至7.1亿美元，稀释后GAAP每股亏损0.13美元，非GAAP每股收益0.16美元。期内月均活跃用户为3.2亿，同第三季相若，低于RBC Capital Markets预估的3.23亿。

该公司还预计，首季营收为5.95-6.10亿美元，经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.5-1.6亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计推特第四季每股收益0.12美元，营收7.099亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计推特首季营收6.271亿美元。(完) 　　

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