美股盘后：推特公布季度业绩后股价暴跌14%，第四季用户增长停滞

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透2月10日 - 推特(TWITTER) 在周三美股盘后交易中暴跌14%，之前公布季度业绩和财测。
推特称，第四季营收增长48%，至7.1亿美元，稀释后GAAP每股亏损0.13美元，非GAAP每股收益0.16美元。期内月均活跃用户为3.2亿，同第三季相若，低于RBC Capital Markets预估的3.23亿。
该公司还预计，首季营收为5.95-6.10亿美元，经调整后未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)1.5-1.6亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计推特第四季每股收益0.12美元，营收7.099亿美元。
根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计推特首季营收6.271亿美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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