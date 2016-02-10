版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 05:46 BJT

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI升至57.9，为2014年10月来最高－新西兰央行/新西兰商会

采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐