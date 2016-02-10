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市场报道 | 2016年 2月 11日 星期四 06:21 BJT

《美国重要政经日程》--2月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1330 - 农业部公布一周出口销售报告

1500 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售，并宣布30年期通胀保值公债(TIPS)标售

1800 - 财政部标售30年期公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债情况

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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