《美国重要政经日程》--2月11日

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1330 - 农业部公布一周出口销售报告
1500 - 房贷美发布一周美国抵押贷款利率
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售，并宣布30年期通胀保值公债(TIPS)标售
1800 - 财政部标售30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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