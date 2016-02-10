澳新经济指标预测--2月11日-2月18日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月8日当周 2月11日(四) 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -0.8% 2月12日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +3.0% +1.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 51.20 2月15日当周 2月15日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- -0.5% 0200 新西兰公债海外持有比例 1月 -- 63.8% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +1.60% (较上年同期) -- +5.7% 2月16日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月17日(三) 暂无重要经济数据公布。 2月18日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 -- 减少0.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.76 就业参与率 -- 65.1% 失业率 -- 5.8% (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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