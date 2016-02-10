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亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    2月8日当周
   
    2月11日(四)
    2145 新西兰食品价格指数                          1月         --       -0.8% 

    2月12日(五)
    0030 澳洲房屋融资                               12月       +3.0%      +1.8%
             投资性房屋融资                                      --       +0.7%
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数       2月         --       51.20
    
    2月15日当周
    
    2月15日(一)
    0030 澳洲新车销售                                1月         --       -0.5%
    0200 新西兰公债海外持有比例                      1月         --       63.8%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第四季         --      +1.60%
                       (较上年同期)                              --       +5.7%
        
    2月16日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月17日(三)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    2月18日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                          1月         --     减少0.1
             全职就业人数(万人)                                  --    增加1.76
             就业参与率                                          --       65.1%
             失业率                                              --        5.8% 
        
    (完)

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