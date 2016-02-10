美国股市：标普500指数收平，叶伦预计美联储不会逆转加息计划

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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* 尽管面临风险，但美联储不太可能逆转加息进程
* 迪士尼股价跌3.8%，令道指承压
* 道指下跌0.6%，标普500指数小跌0.02%，Nasdaq指数上升0.4%
路透2月10日 - 美国股市标普500指数周三收盘持平，尾盘削减涨幅，因投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话。叶伦在国会作证词陈述时维持进一步加息的选项，但也认为美国经济面临风险。
道指和标普500指数连续第四日下跌，而Nasdaq指数则结束之前三日连跌的势态。
叶伦在国会作证后，股市在大部份交易时间走高。叶伦周三告诉国会议员，她预期美联储不会逆转去年12月开始的升息计划，但叶伦也承认金融状况不断收紧和围绕中国的不确定性。
“美股(早盘)强劲，叶伦证实美联储将以很缓慢的步伐加息的事实，因为经济显示一些疲弱的迹象，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
“但可能她是说，美国经济增长比我们大部份人所想的更缓慢。”
道琼工业指数 下跌99.64点，或0.62%，至15,914.74点；标准普尔500指数 小跌0.35点，或0.02%，至1,851.86点；Nasdaq指数 上涨14.83点，或0.35%，至4,283.59点。
对全球和美国经济成长放缓的担忧日益加剧，使美股在今年开局以来表现不佳。道指和标普500指数在今年迄今各下跌约9%，Nasdaq指数同期下跌约14%。
材料股和能源股是周三跌幅最大的板块，因美国原油价格进一步大跌。
迪士尼 大跌3.8%，报88.85美元，对道指带来最大的拖累。此前迪士尼公布其ESPN体育网络盈利下降。
不过，科技股和医疗保健类股在近期下挫后反弹。标普科技指数 上涨0.4%，医疗保健类 升0.9%。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,646家与1,429家，比率为1.15:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,390家与1,382家，比率为1.01:1。
标普500指数成份股有6支触及52周新高，22支成份股触及新低；有4支Nasdaq指数成份股触及52周新高，208支触及新低。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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