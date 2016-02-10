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亚洲 | 2016年 2月 11日 星期四 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值 
    
    2月8日当周    
    
    2月11日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周          --     卖超854
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --   卖超3,641

    
    2月12日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     2月           --      42.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     2月           --      36.90
    
    2月15日当周
    
    2月14日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季       -0.3%     +0.3%
                              (环比年率)                       -1.2%     +1.0%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  1月           --      -6.0%
             进口物价(较上年同期)                                --     -11.9%
    
    2月15日(一)
    0300 韩国L货供额                              12月          --       +7.8%
    0430 日本工业生产修正值                       12月           --      -1.4%
             产能利用率指数(较前月)               12月           --      -0.1%
    
    2月16日(二)
    2300 韩国失业率                                1月           --       3.4%
    2350 日本机械订单(较前月)                     12月           --     -14.4%
                     (较上年同期)                                --      +1.2%
     --  韩国央行利率决议                         2月            --      1.50%
    
    2月17日(三)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                     1月            --  顺差1,402
             出口(较上年同期)                                    --      -8.0%
             进口(较上年同期)                                    --     -18.0% 
    
    2月18日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)      1月            --      -3.9%
                                (较前月)                         --      -0.2%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数       2月            --        正6
   (完)

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