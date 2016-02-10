日韩经济指标预测--2月11日-2月18日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月8日当周 2月11日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超854 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,641 2月12日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 42.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 36.90 2月15日当周 2月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -0.3% +0.3% (环比年率) -1.2% +1.0% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -- -6.0% 进口物价(较上年同期) -- -11.9% 2月15日(一) 0300 韩国L货供额 12月 -- +7.8% 0430 日本工业生产修正值 12月 -- -1.4% 产能利用率指数(较前月) 12月 -- -0.1% 2月16日(二) 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- -14.4% (较上年同期) -- +1.2% -- 韩国央行利率决议 2月 -- 1.50% 2月17日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 顺差1,402 出口(较上年同期) -- -8.0% 进口(较上年同期) -- -18.0% 2月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- -3.9% (较前月) -- -0.2% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 2月 -- 正6 (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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