金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

路透2月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报730.58点，上涨0.1%。

因适逢中国农历新年假期，中国和香港金融市场均休市。

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巴西股市：下滑，因投资者在两日的市场假期之后抛售股票。指标股指Bovespa指数 收报40,376.580点，下跌0.53%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9348/55，上日收报3.9028/55。

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南非股市：涨跌不一，投资者逢低吸纳Naspers等重跌个股，但由于矿业股大幅下滑，大盘涨势受限。指标Top-40指数 收报43,007.47点，上涨0.07%；大盘综合指数 收报48,273.24点，下跌0.15%。

南非汇市：兰特兑美元连续第二天上涨，因对全球经济前景的担忧减弱

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印度股市：连续第三个交易日下跌，指数跌至2014年5月以来最低，因国有银行财报显示不良贷款以及应对债务违约的拨备大幅上升，令该类股票受到重创。BSE指数 收报23,758.9点，下跌1.09%；NSE指数 收报7,215.7点，下跌1.13%。

印度汇市：卢比收高，得益于外资银行的美元卖盘，这可能是由于与债务有关的资金流动，市场交投清淡，稍后美联储主席叶伦将在国会进行证词陈述。卢比兑美元 收报67.845/67.855，上日收报67.90/67.91。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报696.61点，上涨0.9%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报369.59点，上涨0.83%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报78.606，升值1.37%；卢布兑欧元 报88.806，升值1.34%。(完)